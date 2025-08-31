Урсула фон дер Ляйен: Путин не изменился и не изменится, он – хищник

31.08.2025 15:49





Путин не изменился и не изменится. Он – хищник, и за последние 25 лет он начал 4 войны: в Чечне, Грузии, Крыму, и полномасштабное вторжение в Украине, - указанное заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



По её словам, сдержать Путина можно только сильными средствами.



«По опыту мы знаем, что сдержать его можно только сильными средствами, поэтому в Евросоюзе, и в частности на передовой линии мы должны быть скоординированными, точными и быстрыми с точки зрения усиления нашей оборонной позиции. Именно поэтому, в течение следующих недель мы подготовим путеводитель, как вложить дополнительные средства на оборону нашей оборонной позиции в Европе», - отметила президент Европейской комиссии.



По её словам, первая линия - сильная украинская армия.



«Я часто сравниваю ее со стальным ежом, что неожиданно для потенциального завоевателя. Вторая линия обороны – многонациональная группа, «коалиция желающих», при поддержке американцев, а - третья, и самая важная линия обороны, это наша же оборонная позиция, и мы не должны забывать работу по членству Украины в Евросоюзе», - отметила фон дер Ляйен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





