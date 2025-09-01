Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии объявила об активизации деятельности антиевропейская партия


01.09.2025   17:48


В Грузии объявила об активизации деятельности партия "Левый альянс", целью названа "борьба с ложной европейской перспективой".

Лидеры партии Сосо Шатберашвили и Каха Дзагания сначала повторили мессиджи правительства о попытках извне свергнуть власть в Грузии, а затем раскритиковали "Грузинскую мечту" за непоследовательность.

По мнению "Левого альянса", партия власти "слишком мягко" обращается с оппозицией, а также использует ложный нарратив о перспективах европейского будущего Грузии.

В заявлении они указывают, что экономика ЕС в рецессии, одновременно страны Европы погрузились в "духовно-нравственную деградацию".


«Мы пойдём в каждое село и город, встретимся с каждым грузином и объясним, что это не тот путь, который приведёт Грузию к миру. Сегодня Евросоюз — это деградировавший союз на грани распада, и мы должны срочно вырваться из этой ловушки, если хотим, чтобы Грузия продолжила своё достойное существование», — заявляет «Левый альянс».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна