В Грузии объявила об активизации деятельности антиевропейская партия

01.09.2025 17:48





В Грузии объявила об активизации деятельности партия "Левый альянс", целью названа "борьба с ложной европейской перспективой".



Лидеры партии Сосо Шатберашвили и Каха Дзагания сначала повторили мессиджи правительства о попытках извне свергнуть власть в Грузии, а затем раскритиковали "Грузинскую мечту" за непоследовательность.



По мнению "Левого альянса", партия власти "слишком мягко" обращается с оппозицией, а также использует ложный нарратив о перспективах европейского будущего Грузии.



В заявлении они указывают, что экономика ЕС в рецессии, одновременно страны Европы погрузились в "духовно-нравственную деградацию".





«Мы пойдём в каждое село и город, встретимся с каждым грузином и объясним, что это не тот путь, который приведёт Грузию к миру. Сегодня Евросоюз — это деградировавший союз на грани распада, и мы должны срочно вырваться из этой ловушки, если хотим, чтобы Грузия продолжила своё достойное существование», — заявляет «Левый альянс».





