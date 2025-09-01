Еврокомиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги касательно вопросов, отмеченных в рекомендациях

01.09.2025 20:26





Власть Грузии вчера ответила на письмо, отправленное Еврокомиссией 14 июля, - заявил на брифинге пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, отвечая на вопрос о визовой либерализации, заданный редактором «Евроскопа» Тамар Нуцубидзе.



«Да, могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное комиссией 14 июля. Теперь мы оценим ответ, направленный Грузией. Еврокомиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги касательно вопросов, отмеченных в рекомендациях», - заявил Маркус Ламмерт.



На вопрос о содержании письма Ламмерт ответил, что комиссия не публикует подобную переписку.



«Я не могу говорить о деталях. Как вы знаете, мы не публикуем подобную переписку», — заявил представитель Еврокомиссии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





