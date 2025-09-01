|
|
|
Вице-спикер Вольский пояснил, почему Грузию не пригласили в Китай на саммит ШОС
01.09.2025 20:32
Вице-спикер Грузии Гия Вольский пояснил, почему Грузия не была приглашена в Китай на саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), где Армения и КНР объявили о стратегическом партнерстве.
По словам первого заместителя председателя парламента Грузии, оппоненты власти делали манипулятивные заявления, которые являются ложью и «позорными заявлениями».
Вольский подчеркнул, что в саммите, по традиции, участие принимают только страны-члены ШОС, наблюдатели или участники диалога — такие, как Армения и Азербайджан. По его словам, неудивительно, что враги родной страны используют эту тему в политических целях.
«Во-первых, вы должны быть членом <ШОС>. Либо вы должны быть членом, либо вы должны быть наблюдателем, либо страной, участвующей в диалоге, такой как, скажем, Армения и Азербайджан.
Кроме них, есть еще 12 государств.
Враг своей родной страны может использовать эту тему в таких мошеннических политических целях, но мы не удивлены».
Напомним, в китайском городе Тяньцзин проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.
