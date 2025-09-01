Вице-спикер Вольский пояснил, почему Грузию не пригласили в Китай на саммит ШОС

Вице-спикер Грузии Гия Вольский пояснил, почему Грузия не была приглашена в Китай на саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), где Армения и КНР объявили о стратегическом партнерстве.



По словам первого заместителя председателя парламента Грузии, оппоненты власти делали манипулятивные заявления, которые являются ложью и «позорными заявлениями».



Вольский подчеркнул, что в саммите, по традиции, участие принимают только страны-члены ШОС, наблюдатели или участники диалога — такие, как Армения и Азербайджан. По его словам, неудивительно, что враги родной страны используют эту тему в политических целях.



«Во-первых, вы должны быть членом <ШОС>. Либо вы должны быть членом, либо вы должны быть наблюдателем, либо страной, участвующей в диалоге, такой как, скажем, Армения и Азербайджан.



Кроме них, есть еще 12 государств.



Враг своей родной страны может использовать эту тему в таких мошеннических политических целях, но мы не удивлены».



Напомним, в китайском городе Тяньцзин проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.





