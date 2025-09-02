|
Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Франции
02.09.2025 10:31
МИД Грузии сообщает, что Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии Ираклий Курашвили вручил верительные грамоты президенту Франции Эммануэлю Макрону в Елисейском дворце.
После церемонии между президентом Франции и послом Грузии состоялась беседа, в ходе которой были затронуты перспективы углубления сотрудничества между двумя странами.
«Эммануэль Макрон выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, а также европейским устремлениям. Была подчеркнута геостратегическая роль Грузии и важность обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
От имени правительства Грузии Ираклий Курашвили выразил готовность укреплять партнерство между Грузией и Францией. Президент Франции пожелал новоназначенному послу Грузии успехов в его будущей деятельности», — говорится в заявлении МИД Грузии.
