Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Франции


02.09.2025   10:31


МИД Грузии сообщает, что Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии Ираклий Курашвили вручил верительные грамоты президенту Франции Эммануэлю Макрону в Елисейском дворце.

После церемонии между президентом Франции и послом Грузии состоялась беседа, в ходе которой были затронуты перспективы углубления сотрудничества между двумя странами.

«Эммануэль Макрон выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, а также европейским устремлениям. Была подчеркнута геостратегическая роль Грузии и важность обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

От имени правительства Грузии Ираклий Курашвили выразил готовность укреплять партнерство между Грузией и Францией. Президент Франции пожелал новоназначенному послу Грузии успехов в его будущей деятельности», — говорится в заявлении МИД Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна