Мэрия Батуми может экспроприировать земельный участок акционерного общества «Полиграфисти»

В Батуми мэрия получит право экспроприации земельного участка и здания, принадлежащих акционерному обществу «Полиграфисти», для реализации проекта соединения улиц Парнаваз Мепе и Пиросмани. Согласно документам, стороны не смогли договориться о компенсации.



Проект предусматривает продолжение улицы Парнаваз Мепе (через улицу Грибоедова) и её соединение с улицей Пиросмани (через улицу Джавахишвили).



20 августа 2025 года министр экономики и устойчивого развития Грузии признал проект «необходимым для общественных нужд» и предоставил мэрии Батуми право экспроприации.



Речь идёт о 300 кв. м из 585 кв. м земельного участка и 135,37 кв. м здания, находящихся в собственности АО «Полиграфисти».



По трём другим объектам, затронутым проектом, уже достигнуты договорённости и выплачена компенсация.



С «Полиграфисти» соглашение заключить не удалось, поэтому принято решение об экспроприации.



Конституция Грузии предусматривает, что право собственности может быть ограничено в общественных интересах — только на основании закона, решения суда или в условиях «неотложной необходимости», при условии предварительной, полной и справедливой компенсации, освобождённой от налогов и сборов.



Если стороны не согласятся с рыночной стоимостью или размером компенсации, вопрос может быть решён в суде.



Также возможно обжалование приказа министра в Тбилисском городском суде в течение одного месяца.



На реализацию проекта соединения улиц Парнаваз Мепе и Пиросмани в бюджете Батуми на 2025 год предусмотрено 572 159 лари.



Мэрия планирует этот проект ещё с 2023 года. Тогда в бюджете города было заложено 6,4 млн лари на выкуп частных земельных участков для продления улиц Парнаваз Мепе и Инасаридзе, а также для соединения улиц Адлиа и Качинских.





