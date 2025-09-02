Следственная комиссия: Саакашвили и другие должностные лица режима покрывали преступников

«Михаил Саакашвили и другие политические должностные лица режима покрывали преступников, предоставляли им привилегии и ставили родителей и членов семей убитых в бесправное положение», — говорится в заключении временной следственной комиссии парламента, представленном председателем комиссии Теей Цулукиани.



Согласно заключению, статистические данные по жалобам, направленным из Грузии в Европейский суд, наглядно показывают состояние прав человека в Грузии в период правления «Единого национального движения»: с 1999 года по настоящее время нарушения были установлены Европейским судом по 284 делам, из которых 80% (227 дел) касаются фактов, произошедших в период 2004–2012 годов. В рамках этих 227 дел чаще всего установлено нарушение режимом «Единого национального движения» статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и защиту собственности Европейской конвенции о правах человека.



«По состоянию на 1 июля 2025 года, в связи с нарушением прав режимом «Единого национального движения», Европейский суд обязал государство Грузия выплатить истцам около двух миллионов евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также возмещения расходов.



Во множестве случаев ужасных пыток и убийств, описанных в настоящем заключении, «Единое национальное движение» необоснованно обвиняло жертв, придерживавшихся иного мнения, в «шпионаже», «агентуре в пользу России» и «измене родине», что до сих пор остаётся неизменной практикой представителей этой политической силы.



В некоторых случаях представители режима «Единого национального движения» выбирали жертву случайным образом, по так называемому принципу лотереи, чтобы удовлетворить свою жажду насилия над человеком», – говорится в заключении следственной комиссии.







