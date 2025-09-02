Завтра парламент проголосует по проекту постановления об отчете следственной комиссии

Парламент Грузии проголосует по проекту постановления об отчете Временной следственной комиссии на завтрашнем пленарном заседании.



Как заявил член парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, заключение следственной комиссии люстрирует мучителей, рэкетиров и изменников родины.



«Это заключение требует соответствующей оценки со стороны парламента. Поэтому решением фракции «Грузинская мечта» соответствующий проект парламентского постановления будет подготовлен в соответствии с регламентом и представлен на голосование на завтрашнем пленарном заседании парламента.



Действительно, важнейшая комиссия провела одну из самых важных и значимых люстраций – люстрацию этих мучителей, люстрацию этих рэкетиров и, самое главное, люстрацию тех предателей родины, которые так бесстыдно говорят с молодёжью сегодня здесь, на проспекте Руставели, от имени демократии и об основах демократии. Это были и есть силы, которые находились в оппозиции к стране как во время своего пребывания у власти, так и после. После подготовки этого заключения и очень важного иска им также будет дан правовой ответ», – заявил Ираклий Кирцхалия.







