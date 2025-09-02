Следственная комиссия: в одной из схем бизнес-рэкета при «Нацдвижении» участвовал TBC Bank и его руководители

02.09.2025 18:42





Временная следственная комиссия в своем отчете фиксирует, что коммерческий банк TBC Bank, его руководители — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, как и ряд сотрудников коммерческого банка, участвовали в одной из схем бизнес-рэкета, которому содействовало «Нацдвижение».



И несмотря на значительные усилия, предпринятые правительством Грузии, прокуратурой и другими государственными структурами в период после прихода к власти «Грузинской мечты», следственная комиссия рекомендует продолжить работы в направлении восстановления прав собственности.



Согласно заключению, в 2004-2012 годах «нездоровая модель управления», установленная партией Саакашвили в Грузии, была коррумпированной, и в течение всего периода правления имели место внесудебные процессы, направленные на рэкет и терроризирование предприятий и других частных собственников.



В заключении говорится, что «ЕНД» разработало различные схемы рэкета для бизнеса и других частных владельцев. По утверждению комиссии, в этих схемах рэкета участие принимали представители ряда госструктур, которые при необходимости получали и выполняли задания в обход руководителя этой структуры.



В заключении комиссии говорится, что правоохранительные и другие профильные структуры были отданы в управление нескольким представителям партии Саакашвили. Они использовали государственные ресурсы и силовые методы, включая незаконные задержания, необоснованное возбуждение уголовных дел и прочее для достижения своих целей. А представители бизнеса и другие частные собственники были вынуждены отказаться от недвижимого или движимого имущества.



«Внесение в черные списки и бизнес-рэкет также использовались для личной или политической мести. Имущество, изъятое силой или другими незаконными методами у предприятий и других частных лиц, было либо передано в государственную собственность, либо использовано в партийных целях, либо в дальнейшем использовалось для коммерческих целей и личного благосостояния семей Михаила Саакашвили и других лидеров или связанных с ними лиц», — сказано в итоговом отчете комиссии.



Говорится также и о том, что с целью удовлетворения коммерческих интересов семей Михаила Саакашвили и других лидеров «Национального движения» или связанных с ними лиц, кроме присвоения имущества, отнятого у частных лиц, они также применяли метод распоряжения большими объемами госимущества, в том числе в форме передачи собственности в личное пользование.



«В ходе работы следственной комиссии было четко установлено, что частный банк «TBC», его руководители — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и некоторые другие сотрудники банка участвовали в одной из схем бизнес-рэкета, продвигаемых «Национальным движением».



За время работы следственной комиссии в комиссию обратились несколько сотен граждан по фактам нарушения имущественных прав. Количество и содержание этих заявлений еще раз демонстрирует масштаб террора, осуществляемого «Национальным движением» против предприятий и других частных собственников, и тот факт, что в этом направлении процесс восстановления справедливости до сих пор не завершен», — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





