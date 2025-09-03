Омбудсмен и ЦИК сделали совместное заявление по выборам

«Народный защитник Грузии и Центральная избирательная комиссия, как два независимых конституционных института, совместно призывают политические партии, кандидатов и все стороны, вовлеченные в предвыборные процессы, способствовать формированию надлежащей избирательной среды, которая обеспечит справедливые, мирные и равные выборы», — говорится в заявлении Народного защитника Грузии.



Как отмечено в заявлении Народного защитника, личные нападки и поощрение дискриминации в отношении лиц, вовлеченных в избирательный процесс, прямо подрывают избирательную среду и наносят ущерб общественному доверию.



«5 августа президент Грузии назначил на 4 октября очередные выборы в представительный орган муниципалитета — Сакребуло, а также мэров самоуправляемых городов/самоуправляемых общин, и соответственно идет предвыборный период.



Учитывая, что в предыдущие годы предвыборный период был поляризован, Народный защитник Грузии и Центральная избирательная комиссия, как два независимых конституционных института, совместно призывают политические партии, кандидатов и все стороны, вовлеченные в предвыборные процессы, способствовать формированию надлежащей избирательной среды, которая обеспечит справедливые, мирные и равные выборы.



Целостность выборов и здоровая избирательная среда фундаментальны для функционирования демократического общества. Однако, когда избирательный процесс сопровождается использованием языка вражды, личными нападками и поощрением дискриминации в отношении вовлеченных лиц, это прямо подрывает избирательную среду и наносит ущерб общественному доверию», — говорится в заявлении.



Здесь же отмечено, что, к сожалению, в предвыборный период неоднократно фиксировалось поощрение дискриминации людей по различным признакам и использование языка вражды со стороны избирательных субъектов.



«В предыдущие годы объектами таких нападок становились также представители и члены избирательных комиссий. Вместе с тем, политические дебаты между участниками в ряде случаев характеризуются оскорбительными заявлениями в адрес друг друга. Народный защитник и Центральная избирательная комиссия подчеркивают, что такие факты вредны и препятствуют формированию равной и мирной избирательной среды.



Кроме того, наряду с бесперебойным проведением избирательных процессов, слаженной деятельности избирательной администрации придается решающее значение в формировании высокого общественного доверия к этим процессам, что, в свою очередь, крайне необходимо для демократического развития страны. Учитывая масштабное внедрение электронных технологий, а также, в целом, незаменимую роль избирательной администрации, при содействии всех сторон у избирательной администрации должна быть возможность в свободной от языка вражды и мирной обстановке в полной мере выполнить возложенные на нее обязанности», — отмечается в заявлении.



Как говорится в заявлении Народного защитника, необходимо, чтобы лидеры/представители политических партий, соответствующие кандидаты и их сторонники, лица, занимающие политические должности, проявили высокую политическую и гражданскую ответственность и способствовали проведению плюралистической избирательной кампании, свободной от насилия и языка вражды.



«Для внедрения политической культуры, ориентированной на демократические ценности, важно, чтобы избирательные кампании кандидатов были направлены на содержательные, ориентированные на избирательные программы дискуссии, что поспособствует проведению конкуренции в справедливых и равных условиях.



В то же время, следует отметить особую роль медиа в плане контроля за свободным и справедливым проведением предвыборной кампании и распространения информации. Представителям медиа будет важно при освещении избирательных кампаний проявлять высокие профессиональные стандарты. На случаи использования языка вражды реагировать соответствующим образом и критически относиться к подобным фактам.



В заключение, предотвращение языка вражды и адекватная реакция на него необходимы для обеспечения целостности выборов и сохранения здоровой избирательной среды. Это, в свою очередь, является гарантией проведения справедливых и конструктивных политических дискуссий и защиты прав человека», — отмечается в заявлении Народного защитника.





