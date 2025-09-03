Паата Бурчуладзе: 4 октября мы проводим национальное собрание, уже заказано два миллиона приглашений

03.09.2025 14:45





«4 октября мы проводим национальное собрание. Уже заказано два миллиона приглашений, которые будут одновременно мандатом, дающим право голоса», — заявил лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе в эфире одного из СМИ.



По словам Бурчуладзе, приглашения будут раздаваться гражданам.



«4 октября — это не акция, 4 октября мы проводим национальное собрание, на котором будет много людей из регионов и Тбилиси. Их будет так много, что, пожалуй, такого на улицах Тбилиси еще не было. Сейчас мы заказываем два миллиона приглашений. Приглашение одновременно будет мандатом, с которым нужно будет проголосовать на собрании. Мандат будут раздавать в руки, также получат у дверей», — заявил Паата Бурчуладзе.



На вопрос журналиста: «Вы ожидаете два миллиона человек 4 октября?» Бурчуладзе ответил:



«Мы раздадим два миллиона приглашений, а сколько придет — это уже другой вопрос. Мы должны раздать два миллиона приглашений, многие из них попадут в руки «коцев», а они так ненавидят всё это, что могут уничтожить их. Поэтому необходимо максимально донести до всех, кто хочет прийти», — заявил Паата Бурчуладзе.



Паату Бурчуладзе также спросили: «Вы говорите: соберемся и не расходиться, свергнем. Интересно, как?», на что Бурчуладзе ответил:



«Когда политик говорит вам: давайте, но разойдемся, а потом снова придем, перенесем на завтра, на послезавтра — время для этого уже прошло. Мы должны собраться и сделать свое дело, должны положить конец. Этой невыносимой ситуации в Грузии должен наступить конец».





