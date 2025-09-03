«Грузинская мечта» открыла предвыборный штаб

Офис партии расположился недалеко от станции метро «Руставели» на проспекте Меликишвили, 12.



На фасаде здания развесили плакаты с символикой партии и изображением Кахи Каладзе, который в этом году будет баллотироваться на третий срок. Над входом установили слоган предвыборной кампании «Мир — Грузии, больше добра — Тбилиси», а также имя действующего мэра и номер партии в избирательных бюллетенях.



Муниципальные выборы пройдут 4 октября. При этом большая часть оппозиционных партий бойкотирует голосование. Кандидатов выдвинули только две партии «Лело для Грузии» и «Гахария за Грузию».



Из-за выборов в столице даже перенесли Тбилисобу — традиционное празднование Дня города. Состоится оно не в октябре, а 20 и 21 сентября около площади Орбелиани и в парке Рике. Торжество обойдётся бюджету города в 3 439 500 лари.





