Торнике Пагава сменит в парламенте Мамуку Мдинарадзе


03.09.2025   16:43


Парламент Грузии признал депутатские полномочия Торнике Пагава, который заменит в парламенте Мамуку Мдинарадзе.

Вопрос о признании депутатских полномочий был поставлен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.

Признание полномочий Торнике Пагава в качестве члена парламента поддержали 79 депутатов, против не было ни одного.

Сегодня парламент утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность руководителя Службы государственной безопасности Грузии.


