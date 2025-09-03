Торнике Пагава сменит в парламенте Мамуку Мдинарадзе

03.09.2025 16:43





Парламент Грузии признал депутатские полномочия Торнике Пагава, который заменит в парламенте Мамуку Мдинарадзе.



Вопрос о признании депутатских полномочий был поставлен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.



Признание полномочий Торнике Пагава в качестве члена парламента поддержали 79 депутатов, против не было ни одного.



Сегодня парламент утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность руководителя Службы государственной безопасности Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





