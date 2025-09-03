|
Торнике Пагава сменит в парламенте Мамуку Мдинарадзе
03.09.2025 16:43
Парламент Грузии признал депутатские полномочия Торнике Пагава, который заменит в парламенте Мамуку Мдинарадзе.
Вопрос о признании депутатских полномочий был поставлен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.
Признание полномочий Торнике Пагава в качестве члена парламента поддержали 79 депутатов, против не было ни одного.
Сегодня парламент утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность руководителя Службы государственной безопасности Грузии.
