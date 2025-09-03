Зурабишвили: и сегодня ясно, что суд управляем извне, хотя вердикт по делу Кация — большая радость для всех

03.09.2025 21:49





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что оправдание судом обвиняемого в наркопреступлении Ники Кация — большая радость для всех, но не стоит забывать, что там, где был заложен один кирпич справедливости, было заложено 11 кирпичей несправедливости, имея ввиду приговор 11 участникам проевропейских акций протеста.



Политик отметила, что еще предстоит борьба за то, чтобы сделать суд по-настоящему независимым.



По ее словам, деле Кация не было доказательств, и судья признала это. Но также и в других судах над участниками акций протеста тоже не было доказательств, и все задержанные во время протестов невиновны.



Зурабишвили заявила, что и сегодня ясно, что этот суд управляемый.



«Один или два кирпича не означают, что виноваты другие, наоборот — все указывает на то, что никто не виновен, никаких доказательств в любом случае нет, и эти уловки — хорошо известные уловки из российской практики. С этим еще предстоит бороться, суд должен стать по-настоящему независимым», — подчеркнула Саломе Зурабишвили после заседания суда по делу Ники Кация.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





