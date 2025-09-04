Грузия теряет позиции в Индексе миролюбия

Грузия оказалась в хвосте Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index), который ежегодно публикует международная организация Vision of Humanity. Страна заняла 109 место из 163, оказавшись одной из самых воинственных в неспокойном регионе Восточной Европы и Центральной Азии.



Грузию обогнали, в том числе, соседние Азербайджан (95 место) и Армения (58 место). Последняя – региональный лидер миролюбия вместе с Казахстаном (56), Румынией (38) и Болгарией (29). Ниже Грузии в индексе оказались Беларусь (119), Турция (146), а также воюющие Украина (162) и Россия (163).



За год в списке Грузия потеряла сразу восемь позиций. Основными причинами Vision of Humanity называет рост политической нестабильности, высокий уровень внутреннего напряжения и протестной активности, а также значительное число внутренне перемещенных лиц. При этом доступ населения к огнестрельному оружию остается относительно широким, а показатели насильственной преступности и восприятия коррупции средними.



В то же время эксперты отмечают и позитивные стороны: в Грузии отсутствует террористическая угроза, уровень милитаризации низкий, расходы на армию умеренные, а участие страны во внешних конфликтах минимально.



Самыми миролюбивыми, согласно Vision of Humanity, оказались Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.



Все страны, находящиеся ниже 149 строчки названы государствами с «крайне низкой» степенью миролюбия. Помимо России и Украины, замыкающих рейтинг, в их числе – Судан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан, Израиль, Мали, Мьянма, Буркина-Фасо, Сомали, ЦАР и Северная Корея.



Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) составляют на основании 23 различных показателей. Учитывается количество внешних и внутренних конфликтов, отношение с соседними странами, политическая неустойчивость, процент военных расходов от ВВП, импорт и экспорт вооружения, количество сотрудников правоохранительных органов.



