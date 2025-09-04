|
|
|
Ираклий Кобахидзе о новом заместителе главы СГБ
04.09.2025 12:45
Леван Харабадзе – очень достойный человек - «Нацев» ищите у себя! – так грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос о назначении на должность заместителя главы СГБ Мамуки Мдинарадзе – Левана Харабадзе.
На вопрос, «почему на должность замглавы СГБ Грузии был назначен бывший силовик властей »Национального движения» Леван Харабадзе, который в 2009 году был начальником полиции Верийского района города Тбилиси и принимал участие в разгоне демонстрантов», Кобахидзе посоветовал журналисту искать »нацев» на своем телеканале.
»Леван Харабадзе на всех занимаемых им должностях достойно служил стране. В последнее время он был губернатором в Квемо Картли, до этого – в Шида Картли. Это очень достойный человек. Что касается »нацев», »нацев» ищите у себя, на своем телеканале!
Может, он был начальником полиции. В свое время в полицейской системе работало очень много людей. И тогда в полиции работало 25 тысяч человек, и из этих 25 тысяч более 20 были достойными людьми.
»Нацев» ищите у себя – вы и тогда делали плохие дела и сейчас делаете плохие дела!
Что касается »нацев», это кровавая система, внедренная вами же – не вам задавать мне вопросы о »нацах»! Бесчестных нацев в избытке на вашем телевидении, и телевидение »нацев» не должно задавать вопросов о »нацах»“, - отметил премьер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна