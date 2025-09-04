Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе о новом заместителе главы СГБ


04.09.2025   12:45


Леван Харабадзе – очень достойный человек - «Нацев» ищите у себя! – так грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос о назначении на должность заместителя главы СГБ Мамуки Мдинарадзе – Левана Харабадзе.

На вопрос, «почему на должность замглавы СГБ Грузии был назначен бывший силовик властей »Национального движения» Леван Харабадзе, который в 2009 году был начальником полиции Верийского района города Тбилиси и принимал участие в разгоне демонстрантов», Кобахидзе посоветовал журналисту искать »нацев» на своем телеканале.

»Леван Харабадзе на всех занимаемых им должностях достойно служил стране. В последнее время он был губернатором в Квемо Картли, до этого – в Шида Картли. Это очень достойный человек. Что касается »нацев», »нацев» ищите у себя, на своем телеканале!

Может, он был начальником полиции. В свое время в полицейской системе работало очень много людей. И тогда в полиции работало 25 тысяч человек, и из этих 25 тысяч более 20 были достойными людьми.

»Нацев» ищите у себя – вы и тогда делали плохие дела и сейчас делаете плохие дела!

Что касается »нацев», это кровавая система, внедренная вами же – не вам задавать мне вопросы о »нацах»! Бесчестных нацев в избытке на вашем телевидении, и телевидение »нацев» не должно задавать вопросов о »нацах»“, - отметил премьер.


