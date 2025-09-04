Вольский: Я не могу осудить ругательства в адрес митингующих со стороны Беки Одишария

04.09.2025 15:47





Я не могу осудить ругательства в адрес митингующих со стороны Беки Одишария, так как это влияет на психику, когда на тебя нападают 10 говорящих шакалов, которые последними словами поносят твою семью, покойных, живых, детей, старших – В этой ситуации человек может не сдержаться, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал первый вице-премьер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, на вчерашней акции со стороны молодежи «все слышали ругательства, проклятия, что не было эмоциональным проявлением, это умышленно спланированное деяние».



По заявлению Вольского, «абсолютное невежество и знание десятиэтажного мата является умышленно спланированным злодейством против Грузии».



«Наши т. н. оппоненты взяли за правило, что нужно ругать людей, проклинать их, говорить, что он скоро умрет, можно использовать, как можно больше, крайне тяжелых слов. Тем более, что для этого специально организованы девушки, и никто не должен им ничего говорить. В таком случае человек может выйти из себя и ответить, это и имело место. Это не эмоциональное проявление, это умышленно спланированные действия, преследующие конкретную цель, создать атмосферу, в которой больше нет ни ценностей, ни традиции, ни искренности. Абсолютное невежество и знание десятиэтажного мата является умышленно спланированным злодейством против Грузии. Это мы и видели вчера," – заявил Вольский.





