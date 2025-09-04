В Грузии виновных в имущественных преступлениях обяжут выплачивать компенсации

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект, упрощающий конфискацию имущества у лиц, виновных в преступлениях против собственности, с целью компенсации ущерба потерпевшим.



Поправки вносятся в пять законов и вводят механизм, позволяющий потерпевшему затребовать компенсацию, как у самого осужденного, так и через его близких родственников и даже «лиц, связанных с ним». В случае смерти ответственность за возмещение ущерба автоматически перейдет наследникам или правопреемникам виновного.



Положения распространяются на такие преступления, как кража в крупных размерах, грабеж, вымогательство, мошенничество, незаконное присвоение ценных документов и имущества, повреждение или уничтожение объектов культурного, исторического и научного значения, военного имущества, а также на случаи крупного мошенничества с потребителями.



Новые правила, среди прочего, предусматривают запрет на выезд из страны для осужденных, членов их семей и связанных с ними лиц сроком до 16 лет.



Этот запрет будет задействоваться по-разному в зависимости от вида наказания. Например, при назначении тюремного заключения или домашнего ареста – с момента отбытия наказания, а при условном сроке – с момента вынесения приговора.



Законопроект подготовила правящая партия «Грузинская мечта», его обсуждение начали еще летом.



Член парламентского большинства Арчил Гордуладзе заявил, что новые правила распространятся, в том числе, на экс-советника миллиардера-основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, финансиста Георгия Бачиашвили. Ныне он отбывает 11-летний срок за присвоение $42,7 млн от криптовалютных инвестиций, принадлежавших Иванишвили.



Бачиашвили утверждает, что дело против него сфабриковали, поскольку он выступил против политики, проводимой командой Иванишвили. Одновременно, как говорит финансист, Иванишвили требовал от него возместить пропавшие миллионы, в том числе, путем угроз.





