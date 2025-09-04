Совершившим серьезные финансовые преступления в Грузии запретят выезд из страны

Это следует из принятого Парламентом закона в третьем чтении. Документ запрещает осужденным покидать страну в течение 16 лет до полной выплаты компенсации потерпевшим. В отличие от первоначальной версии законопроекта, новая редакция устанавливает конкретный срок наказания, а не различные сроки, привязанные к сроку судимости.



Осужденному по финансовым преступлениям, обязанному возместить ущерб, будет определён электронный браслет, а его имущество и имущество членов его семьи может быть конфисковано и продано в пользу потерпевших. Банковские счета и недвижимость осужденного будут арестованы и направлены на выплату компенсации потерпевшим. Новые правила распространяются также на дела, находящиеся на стадии расследования или судебного разбирательства.



Меры накладываются на осужденных за: мошенничество; хищение; причинение умышленного имущественного ущерба в крупном размере (более 10 тысяч лари); мошеннический доступ к компьютерным данным и другие подобным онлайн преступлениям; крупное сокрытие ряда активов, фишинг и/или псевдосделка; злоупотребление властью.







