Совершившим серьезные финансовые преступления в Грузии запретят выезд из страны
04.09.2025 16:20
Совершившим серьезные финансовые преступления в Грузии запретят выезд из страны на 16 лет или до момента пока они не возместят ущерб.
Это следует из принятого Парламентом закона в третьем чтении. Документ запрещает осужденным покидать страну в течение 16 лет до полной выплаты компенсации потерпевшим. В отличие от первоначальной версии законопроекта, новая редакция устанавливает конкретный срок наказания, а не различные сроки, привязанные к сроку судимости.
Осужденному по финансовым преступлениям, обязанному возместить ущерб, будет определён электронный браслет, а его имущество и имущество членов его семьи может быть конфисковано и продано в пользу потерпевших. Банковские счета и недвижимость осужденного будут арестованы и направлены на выплату компенсации потерпевшим. Новые правила распространяются также на дела, находящиеся на стадии расследования или судебного разбирательства.
Меры накладываются на осужденных за: мошенничество; хищение; причинение умышленного имущественного ущерба в крупном размере (более 10 тысяч лари); мошеннический доступ к компьютерным данным и другие подобным онлайн преступлениям; крупное сокрытие ряда активов, фишинг и/или псевдосделка; злоупотребление властью.
