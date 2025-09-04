Подписан меморандум о сотрудничестве между Минобразования Грузии и министерством молодежи и спорта Турции

04.09.2025 16:21





Между министерством образования, науки и молодежи Грузии и министерством молодежи и спорта Турецкой Республики подписан меморандум о сотрудничестве, основной целью которого является реализация совместных инициатив по укреплению партнерства в молодежной сфере.



Как сообщает министерство образования Грузии, документ подписали министр образования Грузии Гиви Миканадзе и министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бакин.



По словам Гиви Миканадзе, новое сотрудничество является еще одним шагом вперед в углублении давнего партнерства между Грузией и Турцией посредством структурированного диалога, совместных инициатив и стратегического планирования.



В свою очередь, Осман Ашкын Бакин подчеркнул успешное партнерство между министерствами двух стран и подтвердил готовность грузинской стороны к разработке совместных молодежных программ.



По данным министерства образования, основным направлением меморандума является реализация совместных проектов для молодежи Грузии и Турции, включая организацию молодежных лагерей, форумов, конференций, семинаров, учебных визитов и других важных мероприятий, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в сфере развития молодежи.





