|
|
|
Вылететь в Ригу на субсидированном рейсе смогут только те, что представит билет на матч
05.09.2025 12:48
«Возможностью вылета в Ригу на субсидированном рейсе смогут воспользоваться только те пассажиры, которые перед вылетом представят билет на матч», – об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По информации объединения, субсидированные рейсы будут выполнены 7 и 8 сентября.
«Субсидированный рейс, организованный Объединением аэропортов Грузии, отправится из международного аэропорта Тбилиси в направлении Риги 7 сентября в 07:00 утра, а обратно вернёт болельщиков в Грузию 8 сентября.
Субсидированный рейс приурочен к матчу национальных баскетбольных сборных Грузии и Франции, который состоится 7 сентября в 16:15 по тбилисскому времени.
Возможностью вылета в Ригу на субсидированном рейсе смогут воспользоваться только те пассажиры, которые перед вылетом в международном аэропорту Тбилиси смогут предъявить билет на матч Евробаскета 2025.
Стоимость субсидированного авиабилета в одну сторону, организованного Объединением аэропортов Грузии, составляет 195 евро. Приобрести субсидированные билеты болельщики сборной Грузии смогут на онлайн-платформе tkt.ge начиная с 15:00 часов», – говорится в распространённой информации Объединения аэропортов Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна