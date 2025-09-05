Вылететь в Ригу на субсидированном рейсе смогут только те, что представит билет на матч

05.09.2025 12:48





«Возможностью вылета в Ригу на субсидированном рейсе смогут воспользоваться только те пассажиры, которые перед вылетом представят билет на матч», – об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.



По информации объединения, субсидированные рейсы будут выполнены 7 и 8 сентября.



«Субсидированный рейс, организованный Объединением аэропортов Грузии, отправится из международного аэропорта Тбилиси в направлении Риги 7 сентября в 07:00 утра, а обратно вернёт болельщиков в Грузию 8 сентября.



Субсидированный рейс приурочен к матчу национальных баскетбольных сборных Грузии и Франции, который состоится 7 сентября в 16:15 по тбилисскому времени.



Возможностью вылета в Ригу на субсидированном рейсе смогут воспользоваться только те пассажиры, которые перед вылетом в международном аэропорту Тбилиси смогут предъявить билет на матч Евробаскета 2025.



Стоимость субсидированного авиабилета в одну сторону, организованного Объединением аэропортов Грузии, составляет 195 евро. Приобрести субсидированные билеты болельщики сборной Грузии смогут на онлайн-платформе tkt.ge начиная с 15:00 часов», – говорится в распространённой информации Объединения аэропортов Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





