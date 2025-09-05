Каладзе: Президент помиловал двух преступников - это его право

Президент помиловал двух преступников. Если у них есть желание пусть запрутся и не выходят, никто не заставляет, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с помилованием лидеров партии «Лело - Сильная Грузия».



«Решение, принятое президентом, является гуманным актом. Он помиловал 2 преступников. В целом, я не испытываю радости от того, что кто-то отправляется в тюрьму, почему кто-то должен радоваться чьему-то заключению, но думаю, что к государственным институтам должно быть больше уважения.



Что значит [помилует] против их воли?! Если у них есть желание, пусть запрутся и не выходят, никто не заставляет. Президент имеет право принимать такое решение. Президент объяснил цель. Президент принял решение и освободил лидеров политических партий, участвующих в выборах, это очень просто», - заявил Каладзе.





