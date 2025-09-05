Акубардия намерена продолжать политическую «борьбу самостоятельно»

Теона Акубардия, находившаяся в списке партии «Гахария - для Грузии» на парламентских выборах 2024 года, заявляет, что продолжит борьбу самостоятельно.



Как пишет Акубардия, она «после несвободных и несправедливых выборов не дала легитимацию парламенту» и отмечает, что «главная ошибка оппозиции не в том, что она не вошла в парламент, а в отсутствии единого видения вокруг общей цели и взаимном противостоянии, когда страна стоит перед угрозой потери суверенитета и территориальной целостности».



«Делюсь своим решением вновь самостоятельно продолжить борьбу за защиту национальных интересов Грузии, из-за чего я пришла в политику в 2020 году», - написала в соцсети Теона Акубардия.





