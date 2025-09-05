Заместитель губернатора Мцхета-Мтианети задержан за взятку

05.09.2025 21:23





Заместитель государственного поверенного в муниципалитетах Душети, Тианети, Мцхета и Казбеги Георгий Капанадзе задержан по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Следствие установило, что Капанадзе пообещал иностранному гражданину измененить статус сельскохозяйственных земельных участков площадью 2 га в селе Галавани Мцхетского муниципалитета. За это он попросил 400 тыс. долларов – по 20 долларов за 1 кв. м.



Авансом иностранный гражданин перечислил чиновнику часть суммы, 80 тыс. долларов.



СГБ заявляет, что также располагает аудио- и видеодоказательствами преступления. С разрешения суда оперативники провели негласные следственные действия.



Расследование начато по пункту «д» части 3 статьи 338 УК Грузии – получение взятки в особо крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.



Согласно закону, иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землями сельхозназначения в Грузии. Желающие обойти запрет часто пытаются измененить статус. В прошлом месяце в Кобулетском муниципалитете задержали чиновника, который за взятку помогал реализовать такую схему.





