Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заместитель губернатора Мцхета-Мтианети задержан за взятку


05.09.2025   21:23


Заместитель государственного поверенного в муниципалитетах Душети, Тианети, Мцхета и Казбеги Георгий Капанадзе задержан по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Следствие установило, что Капанадзе пообещал иностранному гражданину измененить статус сельскохозяйственных земельных участков площадью 2 га в селе Галавани Мцхетского муниципалитета. За это он попросил 400 тыс. долларов – по 20 долларов за 1 кв. м.

Авансом иностранный гражданин перечислил чиновнику часть суммы, 80 тыс. долларов.

СГБ заявляет, что также располагает аудио- и видеодоказательствами преступления. С разрешения суда оперативники провели негласные следственные действия.

Расследование начато по пункту «д» части 3 статьи 338 УК Грузии – получение взятки в особо крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.

Согласно закону, иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землями сельхозназначения в Грузии. Желающие обойти запрет часто пытаются измененить статус. В прошлом месяце в Кобулетском муниципалитете задержали чиновника, который за взятку помогал реализовать такую схему.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна