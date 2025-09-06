Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр внутренних дел провел совещание с руководством департамента полиции Тбилиси


06.09.2025   11:24


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе совместно с первым заместителем Роландом Месхи провел совещание с руководством департамента полиции Тбилиси.

Как сообщает ведомство, Геладзе заслушал подробную информацию от руководителей различных подразделений департамента полиции Тбилиси о борьбе с преступностью и профилактических мерах в столице.

«На встрече обсуждались меры, принимаемые для повышения эффективности деятельности полиции, а также текущие реформы. Министр внутренних дел поблагодарил представителей департамента полиции Тбилиси за обеспечение общественной безопасности и правопорядка», — говорится в информации МВД.


