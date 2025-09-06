Министр внутренних дел провел совещание с руководством департамента полиции Тбилиси

06.09.2025 11:24





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе совместно с первым заместителем Роландом Месхи провел совещание с руководством департамента полиции Тбилиси.



Как сообщает ведомство, Геладзе заслушал подробную информацию от руководителей различных подразделений департамента полиции Тбилиси о борьбе с преступностью и профилактических мерах в столице.



«На встрече обсуждались меры, принимаемые для повышения эффективности деятельности полиции, а также текущие реформы. Министр внутренних дел поблагодарил представителей департамента полиции Тбилиси за обеспечение общественной безопасности и правопорядка», — говорится в информации МВД.







