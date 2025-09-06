«Гахария за Грузию» представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов

06.09.2025 11:45





По данным партии «Гахария за Грузию», она представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов.



Кроме того, как указано в информации, опубликованной партией, в большинстве муниципалитетов совместно с «Лело – Сильная Грузия» она представила единых кандидатов на пост мэра.



«Наша политическая сила представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов Грузии. Кроме того, [мы представили кандидатов] совместно с «Лело – Сильная Грузия» во всех крупных региональных центрах Грузии и в большинстве муниципалитетов мы представили единых кандидатов на пост мэра», – говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





