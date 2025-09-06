Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Гахария за Грузию» представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов


06.09.2025   11:45


По данным партии «Гахария за Грузию», она представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов.

Кроме того, как указано в информации, опубликованной партией, в большинстве муниципалитетов совместно с «Лело – Сильная Грузия» она представила единых кандидатов на пост мэра.

«Наша политическая сила представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов Грузии. Кроме того, [мы представили кандидатов] совместно с «Лело – Сильная Грузия» во всех крупных региональных центрах Грузии и в большинстве муниципалитетов мы представили единых кандидатов на пост мэра», – говорится в информации.


