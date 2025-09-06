Павленишвили: Причина приглашения БДИПЧ/ОБСЕ проста: банда Иванишвили знает, что избиратели оппозиции выйдут на улицы

06.09.2025 13:46





Причина приглашения БДИПЧ/ОБСЕ на выборы в органы местного самоуправления 4 октября проста: банда Иванишвили знает, что избиратели оппозиции выйдут на улицы, а не на так называемые избирательные участки, поэтому они приглашают наших западных партнёров, — заявил заместитель генерального секретаря «Национального движения» Ираклий Павленишвили.



Павленишвили прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что правительство Грузии направило БДИПЧ/ОБСЕ письменное приглашение на выборы 4 октября.



По словам Павленишвили, неважно, насколько авторитетна организация, поскольку подавляющее большинство оппозиционных избирателей даже не планируют идти на выборы.



«Цель этого приглашения очень проста: все в банде Иванишвили прекрасно знают, что никто, абсолютное большинство оппозиционно настроенных людей, не пойдёт на так называемые избирательные участки и не будет участвовать в этой спецоперации. Полностью обанкротились те силы, которые будут представлять так называемую оппозицию в этой спецоперации. На этот раз не понадобится никаких избиений, никаких нарушений и насилия, которые были нужны Иванишвили на тех выборах, когда реально более-менее сохранялся кредит доверия со стороны оппозиционных избирателей. Именно поэтому он приглашает наших европейских партнёров. Неважно, насколько авторитетной будет приглашенная организация, ведь абсолютное большинство оппозиционных избирателей собираются идти не на так называемые избирательные участки, а выйти на улицы, и Иванишвили это прекрасно знает», — заявил Ираклий Павленишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





