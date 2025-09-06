Прокуратура предъявила обвинение заместителю государственного уполномоченного в Душетском, Тианетском, Мцхетском и Казбегском муниципалитетах

Прокуратура предъявила обвинение заместителю государственного уполномоченного в Душетском, Тианетском, Мцхетском и Казбегском муниципалитетах по факту получения взятки в особо крупном размере.



Как говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии, обвиняемый требовал взятку в размере 400 000 долларов США, часть из которых, а именно 80 000 долларов США, он получил 5 сентября.



«Следствием, проведенным Антикоррупционным агентством СГБ Грузии, было установлено, что за перевод земельного участка в статус несельскохозяйственного назначения заместитель государственного уполномоченного в Душетском, Тианетском, Мцхетском и Казбегском муниципалитетах потребовал от гражданина иностранного государства взятку в размере 400 000 долларов США, часть из которых - 80 000 долларов США, он получил 5 сентября.



Задержанному предъявлено обвинение по статье 338-й, часть третья, подпункт «Е» (получение взятки в особо крупном размере), за что в качестве меры наказания предусмотрено до 15 лет лишения свободы.



В установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении.





