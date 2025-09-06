Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Лело-Сильная Грузия» выдвинула кандидатов в мэры шести городов


06.09.2025   20:49


Партия «Лело - Сильная Грузия» выдвинула кандидатов в мэры шести городов в регионах Самегрело, Гурия и Имерети.

Кандидаты выдвинуты в Зугдиди, Хоби, Харагаули, Самтредиа, Хони и Чохатаури.

В Зугдиди кандидатом в мэры от «Лело-Сильная Грузия» станет Георгий Тодуа; в Хоби – Юрий Букиа; в Харагаули – Инга Маградзе; в Самтредиа – Бадри Вашакидзе; в Хони – Гела Бобохидзе, а в Чохатаури – Нугзар Чхиквадзе.


