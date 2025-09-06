|
«Лело-Сильная Грузия» выдвинула кандидатов в мэры шести городов
06.09.2025 20:49
Партия «Лело - Сильная Грузия» выдвинула кандидатов в мэры шести городов в регионах Самегрело, Гурия и Имерети.
Кандидаты выдвинуты в Зугдиди, Хоби, Харагаули, Самтредиа, Хони и Чохатаури.
В Зугдиди кандидатом в мэры от «Лело-Сильная Грузия» станет Георгий Тодуа; в Хоби – Юрий Букиа; в Харагаули – Инга Маградзе; в Самтредиа – Бадри Вашакидзе; в Хони – Гела Бобохидзе, а в Чохатаури – Нугзар Чхиквадзе.
