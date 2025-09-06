Хазарадзе: Необходимо повышать журналистский стандарт

06.09.2025 20:53





Оказывается, это тренд, что можно «переехать» политика, поскольку никто не имеет права высказывать объективное мнение о журналистах. Поэтому мы в таком положении. Необходимо повышать стандарты как политиков, так и журналистов, — заявил лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе в эфире телеканала «ТВ Пирвели».



По его словам, в будущем европейские СМИ, особенно телевидение, должны стать местом, где журналисты будут оценивать отличающиеся аргументы, а не говорить, что я это поддерживаю. По словам Мамуки Хазарадзе, это уже занятие политикой, а некоторые журналисты представляют собой сторону.



«Некоторые журналисты являются стороной. Не знаю, обидится кто-то или нет, но я считаю, что телевидение и будущие европейские СМИ, особенно телевидение, — это место, где журналист дает оценку тому или иному аргументу, а не говорит: «Знаете что, я поддерживаю это». Это уже занятие политикой. Никто не разговаривает с политиками с пьедестала. Оказывается, это тренд, что можно «переехать» политика, поскольку никто не имеет права высказывать объективное мнение о журналистах. Поэтому мы в таком положении. Необходимо повышать стандарты как политиков, так и журналистов», — сказал Мамука Хазарадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





