Анна Цитлидзе: Призываем граждан Грузии, 4 октября мирно свергнуть российский режим

07.09.2025 22:13





онального движения» Анна Цитлидзе, откликаясь на заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



По её словам, «истерика» «Грузинской мечты» говорит о том, что «они очень боятся акции 4 октября и боятся рассерженных граждан Грузии».



«4 октября вы увидите, кто, как будет наказан, какой бы тон ни был у «Грузинской мечты». Эта истерика «Грузинской мечты» указывает на то, что они очень боятся акции 4 октября и очень боятся рассерженных граждан Грузии. Поэтому мы призываем граждан Грузии: 4 октября мы в очередной раз имеем всякое конституционное право мирно свергнуть этот российский режим, который вышел за все конституционные рамки, и должны к этому готовиться», - отметила Цитлидзе.



На вопрос журналиста, как свержение может произойти мирно, Цитлидзе ответила, что «точно так, как произошла «революция роз».



«Точно так, как произошла «революция роз» – мирно, единством и борьбой народа. Именно это мы подразумеваем, и именно так на это смотрим», – сказала Анна Цитлидзе.



Для справки, по заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, обещания оппозиции о «мирном свержении» власти нацелены на то, чтобы раззадорить своих сторонников.



«Скажу очень просто: пусть посмеют сделать что-то противозаконное - им будет дан соответствующий ответ и они будут строжайше наказаны, конечно, в рамках закона», - заявил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





