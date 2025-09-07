|
Анна Цитлидзе: Призываем граждан Грузии, 4 октября мирно свергнуть российский режим
07.09.2025 22:13
онального движения» Анна Цитлидзе, откликаясь на заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
По её словам, «истерика» «Грузинской мечты» говорит о том, что «они очень боятся акции 4 октября и боятся рассерженных граждан Грузии».
«4 октября вы увидите, кто, как будет наказан, какой бы тон ни был у «Грузинской мечты». Эта истерика «Грузинской мечты» указывает на то, что они очень боятся акции 4 октября и очень боятся рассерженных граждан Грузии. Поэтому мы призываем граждан Грузии: 4 октября мы в очередной раз имеем всякое конституционное право мирно свергнуть этот российский режим, который вышел за все конституционные рамки, и должны к этому готовиться», - отметила Цитлидзе.
На вопрос журналиста, как свержение может произойти мирно, Цитлидзе ответила, что «точно так, как произошла «революция роз».
«Точно так, как произошла «революция роз» – мирно, единством и борьбой народа. Именно это мы подразумеваем, и именно так на это смотрим», – сказала Анна Цитлидзе.
Для справки, по заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, обещания оппозиции о «мирном свержении» власти нацелены на то, чтобы раззадорить своих сторонников.
«Скажу очень просто: пусть посмеют сделать что-то противозаконное - им будет дан соответствующий ответ и они будут строжайше наказаны, конечно, в рамках закона», - заявил Каха Каладзе.
