Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство выделит 3 млн лари сборной Грузии за выход в четвертьфинал Евробаскета


08.09.2025   11:25


Правительство выделит сборной Грузии по баскетболу 3 миллиона лари за достигнутый успех, а также за каждое последующее достижение будет дополнительно выделяться по три миллиона лари. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства поздравил баскетболистов с историческим успехом.

«Хочу поздравить баскетболистов. У нас исторический результат, и мы хотим отметить этот результат со стороны правительства соответствующей денежной премией. Мы считаем, что три миллиона лари будут выделены за уже достигнутый успех, а за каждую последующую победу на Евробаскете также установим по три миллиона лари. За достигнутый результат — три миллиона лари и за каждое последующее достижение — три миллиона лари. Такая премия будет установлена», — заявил Кобахидзе.

Евробаскет 2025 | Сборная Грузии обыграла Францию и вышла в четвертьфинал турнира.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна