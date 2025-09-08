Правительство выделит 3 млн лари сборной Грузии за выход в четвертьфинал Евробаскета

Правительство выделит сборной Грузии по баскетболу 3 миллиона лари за достигнутый успех, а также за каждое последующее достижение будет дополнительно выделяться по три миллиона лари. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства поздравил баскетболистов с историческим успехом.



«Хочу поздравить баскетболистов. У нас исторический результат, и мы хотим отметить этот результат со стороны правительства соответствующей денежной премией. Мы считаем, что три миллиона лари будут выделены за уже достигнутый успех, а за каждую последующую победу на Евробаскете также установим по три миллиона лари. За достигнутый результат — три миллиона лари и за каждое последующее достижение — три миллиона лари. Такая премия будет установлена», — заявил Кобахидзе.



