США ужесточают правила выдачи неиммиграционных виз

08.09.2025 11:35





В заявлении Госдепартамента говорится, что лица, желающие получить неиммиграционные визы, включая туристические, смогут подавать документы только в странах, гражданами которых они являются или имеют право на постоянное проживание в этих странах.



Кроме того, граждане 17 стран, где выдача виз США приостановлена, смогут подавать документы только в определённые посольства и консульства. Например, граждане России смогут получать визы только в посольствах США в Астане и Варшаве, граждане Беларуси — в дипломатических представительствах в Варшаве или Вильнюсе, а граждане Украины — в Кракове и Варшаве.



До сих пор туристическую визу США можно было получить в любой стране. Госдепартамент пояснил, что уже назначенные собеседования отменяться не будут.



Новые правила не будут распространяться на визы категорий A, G, C-2, C-3, НАТО, а также на любые типы дипломатических или служебных виз.



Госдепартамент сообщает, что в редких случаях могут быть сделаны исключения по гуманитарным, медицинским или внешнеполитическим причинам.





