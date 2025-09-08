Леван Бежашвили: 4 октября – день всеобщего народного протеста

08.09.2025 13:30





4 октября – день всеобщего народного протеста – Диктаторскому режиму должен быть положен конец, и народ, в соответствии с Конституцией, должен взять власть в свои руки, - указанное заявление сделал один из лидеров «Национального движения» Леван Бежашвили.



По его словам, «Единое национальное движение» призывает всех своих сторонников и членов партии принять участие в акции протеста 4 октября.



«4 октября – день всеобщего народного протеста, когда грузинский народ выйдет на улицы и зафиксирует свою позицию в отношении диктаторского режима, сформированного Иванишвили. Факт, что в этой стране больше нет ни парламента, ни законов, ни суда, упраздняют партии, общественные организации, фактически упразднены все признаки демократии. Общественности не остается ничего другого, как выйти на улицы. 4 октября – дата, когда вслед за т. н. выборами, российской спецоперацией народ выйдет на улицы и зафиксирует свое отношение к диктаторскому режиму.



Общество должно знать, что 4 октября – это не день, организуемый политическими партиями. Мы, «Единое национальное движение», как политическая партия, призываем всех наших сторонников и членов партии, наряду с остальными членами общества, принять участие в этом мероприятии, естественно, и мы будем там, где будет народ. Цель акции протеста 4 октября однозначна – диктаторскому режиму должен быть положен конец. Народ, в соответствии с Конституцией, должен взять власть в свои руки. Когда диктаторский режим пренебрегает правом народа на выборы, суд, когда упраздняет неправительственные организации, политические партии, когда законы принимаются согласно тому, какое политическое поле необходимо расчистить «Грузинской мечте». Разумеется, когда в стране нет права, нет законности, у народа есть обязательство и право выйти и зафиксировать свой протест. 4 октября диктаторскому режиму должен быть положен конец. Грузинский народ не заслуживает диктаторского режима!» – заявил Бежашвили.





