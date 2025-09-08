МВД Грузии сделало первые разъяснения в связи с задержанием в Армении Георгия Кинояна

08.09.2025 13:45





В ведомстве утверждают, что пограничники на КПП «Гегути» не ошиблись: Россия не разыскивала Георгия Кинояна по циркуляру Интерпола, а розыск был объявлен через систему DESETE, которую грузинские пограничники не могли видеть. Соответственно, поскольку Грузия больше не является членом СНГ, пограничники не указали в базе данных, что Россия разыскивает гражданина Грузии.



Какие шаги должно предпринять правительство Грузии для освобождения Георгия Кинояна? В «Мечте» звучат противоречивые заявления. С одной стороны, они говорят, что гражданин Грузии не должен быть экстрадирован в Россию и что этим должны заниматься соответствующие структуры, с другой — что всё зависит от армянской стороны.



Помимо того, что у Грузии есть двустороннее соглашение с Арменией, у неё есть и с Россией, и поэтому, когда Армения стоит перед выбором, по какому соглашению действовать, это их дело, в какой степени Армения будет придерживаться этого законодательства об экстрадиции. Я надеюсь, что она будет его придерживаться. Если у них нет оснований для экстрадиции, не экстрадировать, если они примут другое решение, мы бессильны, как и армяне были бы бессильны, если бы мы поступили так же, если бы придерживались своего законодательства, — говорит Шарманашвили.



Махашвили утверждает, что у него нет информации о том, почему Россия запрашивает экстрадицию гражданина Грузии.



У меня нет этой конкретной информации, почему Россия запрашивает его экстрадицию, и я не хочу её иметь. Кто бы ни хотел, я уверен, что у этих ведомств она есть, и они сделают всё, чтобы гражданин Грузии не попал ни в чьи руки, в руки другого государства. Если это гражданин Грузии, вы знаете, что экстрадиция граждан Грузии в другую страну запрещена, если только это не предусмотрено международным соглашением. Если наш гражданин будет задержан в другой стране по той или иной причине, государство сделает всё возможное, — говорит он.





