Правительство разрабатывает стандарты внешнего вида зданий
08.09.2025 16:59
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшем будущем власти разработают и утвердят конкретные стандарты, связанные с внешним видом зданий, ограждений, кровель — они, по его словам, «должны быть выполнены со вкусом, аккуратно, и должны соответствовать природе, городской сети, ландшафту».
Кобахидзе заявил, что при выдаче нового разрешения на строительство нового здания или его реабилитацию все соответствующие разрешения будут соответствовать стандартам.
Разработкой и регламентацией визуальных, эстетических и прочих характеристик займется Минэкономики Грузии. Глава правительства отметил, что работа «уже находится в процессе завершения, и очень скоро эти стандарты будут установлены».
«Постепенно, из года в год, внешний вид наших поселений будет улучшаться. Министерство экономики работает с соответствующими профессиональными кругами, работа находится на завершающей стадии, и мы представим результаты общественности в ближайшее время. Я думаю, что это одна из важных инициатив, которая должна быть успешно реализована», — заявил Кобахидзе.
