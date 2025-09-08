Еврокомиссия не отвергает идею лишения Грузии безвиза из-за отступления от демократии

08.09.2025 20:10





Европейская комиссия до сих пор оценивает действия правительства Грузии и его письмо-ответ на требования Евросоюза вернуться к демократическим практикам – и, в случае определения несоответствия Грузии рекомендациям ЕС, может активировать механизм приостановления действия виз.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Еврокомиссии.



Еврокомиссия тщательно изучает действия правительства Грузии и, в случае необходимости, может принять решение об активации механизма приостановления действия виз.



"31 августа грузинские власти предоставили ответ на письмо, направленное 14 июля Комиссией грузинскому послу в Брюсселе. Комиссия теперь оценивает ответ, присланный Грузией", – напомнил представитель "ЕвроПравды".



"Комиссия оценит принятые меры и их соответствие рекомендациям в контексте следующего отчета о приостановлении действия виз", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.



Он отметил, что в Брюсселе все еще ожидают, что грузинские власти "примут конкретные меры для решения вопросов, затронутых во всех рекомендациях Комиссии".



"В случае длительного несоответствия и после проведения оценки Комиссия может принять решение активировать механизм приостановления действия виз", – заявил представитель Еврокомиссии корреспонденту "Европейской правды".



Он напомнил, что на прошлой неделе грузинские власти сделали еще один шаг против демократии в стране, заморозив банковские счета независимых организаций гражданского общества.



"Это еще одно нападение на основополагающие права, и использование судебной системы как инструмента репрессий. ЕС призывает грузинские власти немедленно отменить это решение", – добавил он.



Как сообщала "Европейская правда" Грузию не пригласили на встречу министров ЕС со странами-кандидатами на членство, которая состоялась 2 сентября в Копенгагене.



Еще 14 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.



Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.



Также начать процесс исключения Грузии из Совета Европы может Парламентская ассамблея Совета Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





