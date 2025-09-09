США прекращают совместную с Европой борьбу с дезинформацией

Госдепартамент США направил европейским странам уведомление о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании, которые позволяли выявлять и разоблачать дезинформацию, распространяемую Россией, Китаем и Ираном, сообщила Financial Times со ссылкой на три европейских источника.



Меморандумы были подписаны при администрации бывшего президента Джо Байдена и являлись частью инициативы, возглавляемой Центром глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента.



Джеймс Рубин, возглавлявший центр до декабря 2024 года, назвал прекращение меморандумов «односторонним актом разоружения» в информационной войне с Россией и Китаем. По его словам, эти документы подписали около 22 стран Европы и Африки.



Центр глобального взаимодействия был создан в 2011 году для борьбы с террористической пропагандой и насильственным экстремизмом в интернете. Позднее его миссию расширили, добавив отслеживание и разоблачение кампаний по дезинформации за рубежом.





