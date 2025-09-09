Омбудсмен: Поляризация — это системная проблема, сопровождающая предвыборный период

Народный защитник Грузии выступает с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим 8 сентября на проспекте Меликишвили, недалеко от избирательного штаба Кахи Каладзе.



По словам Народного защитника, поляризация — это системная проблема, сопровождающая предвыборный период, и для её решения важно, чтобы все участники внесли свой вклад в создание атмосферы, обеспечивающей справедливые, мирные и равные выборы.



Кроме того, Народный защитник призывает министерство внутренних дел и прокуратуру привлечь всех виновных к ответственности.



«Хотя свобода собраний включает право выбора места проведения акции протеста, реализация этого права не должна приводить к чрезмерным ограничениям прав других лиц и деятельности избирательного штаба. Поэтому Народный защитник призывает участников собрания, если они в будущем проведут митинг в том же месте (проспект Меликишвили), воздержаться от любых действий, которые могут помешать работе избирательного штаба («Грузинской мечты»).



В то же время Народный защитник подчеркивает, что правительство обязано создать безопасную и благоприятную среду для полноценной реализации свободы мирных собраний. Это может потребовать мобилизации достаточного количества сотрудников правоохранительных органов на месте, принятия своевременных мер по предотвращению и пресечению насильственных действий с их стороны, а также обеспечения безопасной дистанции между участниками собрания и другими лицами, собравшимися на месте.



Примечательно также, что в ходе проведения собрания законодательство предусматривает особый режим защиты журналистов, присутствующих на месте событий для освещения, что обусловлено особой ролью представителей СМИ в распространении независимой, беспристрастной и объективной информации о собрании. Соответственно, акты насилия и препятствование их деятельности, направленные против них, вызывают особую обеспокоенность.



Народный защитник в рамках своих полномочий будет курировать ход расследования. Народный защитник призывает министерство внутренних дел и прокуратуру привлечь всех виновных к ответственности в сжатые сроки», — говорится в заявлении Народного защитника.





