Омбудсмен: Призываю участников собрания воздержаться от действий, которые могут помешать работе штаба «Грузинской мечты»

Народный защитник распространил заявление в связи с противостоянием у предвыборного штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили 8 сентября.



Омбудсмен отреагировал на события, произошедшие возле избирательного штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, и, с одной стороны, призвал участников протеста не препятствовать работе штаба «Грузинской мечты», если они выберут ту же локацию для проведения акции, с другой стороны, отметил, что власть обязана создать безопасную и благоприятную среду для полноценной реализации права на свободу мирных собраний.



Кроме того, в заявлении отмечается, что зафиксирован ряд случаев , когда несколько лиц использовали жестикуляцию сексуального контекста против демонстрантов. Народный защитник подчеркивает, что оскорбления и унижающее достоинство поведение сексуального характера являются деяниями, не допускаемыми законодательством Грузии и, в некоторых случаях, наказуемыми.



«Свобода собраний включает право выбора места проведения протеста, однако реализация этого права не должна приводить к чрезмерным ограничениям прав других лиц и деятельности избирательного штаба. Поэтому Народный защитник призывает участников собрания, если в будущем они проведут акцию в той же локации (проспект Меликишвили), воздержаться от таких действий, которые могут помешать работе избирательного штаба («Грузинской мечты»).



В то же время Народный защитник подчеркивает, что власть обязана создать безопасную и благоприятную среду для полноценного использования свободы мирных собраний. Для этого может потребоваться мобилизация на месте достаточного количества правоохранителей, принятия с их стороны своевременных мер по превенции и пресечению насильственных действий, а также обеспечения безопасной дистанции между участниками собрания и другими собравшимися на месте лицами», - говорится в заявлении.



Омбудсмен назвал тревожными насильственные действия, совершенные в отношении присутствовавших на месте журналистов.



«Примечательно также, что в ходе собрания законодательство предусматривает особый режим защиты журналистов, присутствующих на месте для освещения событий, что обусловлено особой ролью представителей СМИ в распространении независимой, беспристрастной и объективной информации о собрании. Соответственно, особенно тревожны насильственные действия, совершенные по отношению к ним и препятствование деятельности», - заявляет омбудсмен.





