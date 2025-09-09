|
Саакашвили о событиях на Меликишвили: «Это паника режима»
09.09.2025 21:58
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал инциденты у штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, назвав их проявлением «крайней слабости и паники» со стороны «криминального синдиката», контролирующего власть.
По словам Саакашвили, особое значение имеет работа экс-омбудсмена Нино Ломджария, которая вместе с коллегами подготовила документ о фактах избиений и пыток протестующих со стороны полиции.
> «Очень хорошее дело делает Нино Ломджария, которая с коллегами создала документ, где описан каждый случай насилия. Совсем скоро все, кто это совершал, будут осуждены и понесут наказание», — заявил экс-президент.
В правящей партии «Грузинская мечта» обвинения Саакашвили и оппозиции отвергают. Там заявляют, что протест у штаба Каладзе носил провокационный характер, а полиция действовала «в рамках закона» и «с целью недопущения эскалации».
Представители МВД подчеркнули, что «граждане обязаны подчиняться законным требованиям правоохранителей», а на каждый факт нарушения порядка будет дано «соответствующее юридическое реагирование».
Таким образом, вокруг событий на Меликишвили вновь разгорелась политическая полемика: оппозиция говорит о панике и жестокости режима, а власти — о провокациях и манипуляциях со стороны оппонентов.
