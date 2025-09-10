Сегодня на заседании Хельсинкской комиссии США состоятся слушания по Грузии

Сегодня на заседании Хельсинкской комиссии США состоятся слушания по Грузии - «От партнера до проблемы: антиамериканское отклонение Грузии», - указанное заявление распространяет Хельсинкская комиссия США.



«В свое время Грузия была главным партнером США и светочем свободы на Кавказе. Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» возвращает страну на орбиту России и углубляет отношения с Китаем и другими соперниками США. В течение последних нескольких лет «Грузинская мечта» ослабила институты в стране и привлечением китайских инвестиций подорвала её суверенитет, одновременно заблокировав для американских компаний торговлю посредством Среднего коридора и доступа к редким минералам Средней Азии. Они произвели аресты представителей оппозиции, применили насилие против мирных демонстрантов и отказались уступить власть после выборов, которые широко были признаны нелегитимными. Это создает серьезную угрозу интересам США в регионе», - говорится в заявлении.



Согласно заявлению, «на слушаниях также будет рассмотрен вопрос глобальных последствий отклонения Грузии к авторитаризму».



«Также свидетели обсудят политические варианты США, в том числе принятие «Акта MEGOBARI“, для оказания помощи грузинскому народу, который пытается сохранить свою независимость и взаимовыгодные отношения с США», - указано в заявлении комиссии.



На встрече заслушают 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, бывшего министра обороны Грузии Тинатин Хидашели и старшего исследователя института Хадсона Люка Коффи.



Слушания состоятся в 22:30 по тбилисскому времени.





