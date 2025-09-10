Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Госминистр ФРГ по европейским делам выразил большую обеспокоенность в связи с курсом Грузии - посол


10.09.2025   11:04


У меня состоялась хорошая беседа с госминистром Германии по европейским делам Гюнтером Крихбаумом. Он выразил большую обеспокоенность в связи с курсом Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По словам Фишера, в его отношении, как посла, государственный министр выразил полную поддержку правительства Германии.

«Разумеется, Германия отвергает политическое насилие. В Грузии я заявил об этом публично. Доказывать противоположное - неверно, это неправда», - пишет дипломат.


