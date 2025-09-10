Госминистр ФРГ по европейским делам выразил большую обеспокоенность в связи с курсом Грузии - посол

У меня состоялась хорошая беседа с госминистром Германии по европейским делам Гюнтером Крихбаумом. Он выразил большую обеспокоенность в связи с курсом Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По словам Фишера, в его отношении, как посла, государственный министр выразил полную поддержку правительства Германии.



«Разумеется, Германия отвергает политическое насилие. В Грузии я заявил об этом публично. Доказывать противоположное - неверно, это неправда», - пишет дипломат.





