Госминистр ФРГ по европейским делам выразил большую обеспокоенность в связи с курсом Грузии - посол
10.09.2025 11:04
У меня состоялась хорошая беседа с госминистром Германии по европейским делам Гюнтером Крихбаумом. Он выразил большую обеспокоенность в связи с курсом Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер.
По словам Фишера, в его отношении, как посла, государственный министр выразил полную поддержку правительства Германии.
«Разумеется, Германия отвергает политическое насилие. В Грузии я заявил об этом публично. Доказывать противоположное - неверно, это неправда», - пишет дипломат.