Саломе Зурабишвили: Я не согласна с теми, кто участвует в этих выборах


10.09.2025   11:15


«Я не согласна с теми, кто принимает участие в этих выборах, это была вброшенная тема, и не должно было быть раскола оппозиции», – заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире одного из СМИ.

По словам Саломе Зурабишвили, самое важное – это единство.

«Я всегда говорю и повторяю, что буду везде, где будет единство. Поэтому я считаю, что 13 сентября должно быть очень серьёзное единство, 4 октября тоже будет единство. Я буду везде, где будут все и где будет единство. Возможно, я не соглашусь с какими-то словами, потому что мы не должны давать этой власти ни малейшего повода раскручивать свои сценарии дестабилизации. Мы знаем, что такие сценарии существуют. Также я бы не хотела того, что произошло вокруг этих выборов. Я считала, что вообще выборы не должны были быть нашей темой, это была вброшенная тема, и не должно было быть раскола оппозиции из-за этого. Об этом я говорила всем политическим партиям. Я не согласна с теми, кто принимает участие в этих выборах. Не думаю также, что бойкот был необходим, потому что этих выборов не существует, это ничто, это симуляция выборов, и почему-то оппозиционные партии втянулись в эту тему. Самое важное – это единство, стоять вместе», – заявила Саломе Зурабишвили.


