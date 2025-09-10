Петер Фишер: Правительство Германии выражает мне, как послу, полную поддержку

10.09.2025 12:06





Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что разговаривал с государственным министром Германии по европейским делам, который выразил обеспокоенность курсом Грузии.



Фишер написал об этом в соцсети.



«У меня состоялся хороший разговор с государственным министром Германии по европейским делам Гюнтером Крихбаумом. Он выразил глубокую обеспокоенность курсом Грузии. Правительство Германии полностью поддерживает меня как посла. Конечно, Германия отвергает политическое насилие. Я также публично заявлял об этом в Грузии. Утверждения об обратном ошибочны и не соответствуют действительности», — написал Фишер.





