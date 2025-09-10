Каха Каладзе о ОБСЕ/БДИПЧ: Я ожидал, что миссия не прибудет

Я ожидал решения о том, что миссия не прибудет, - так решение ОБСЕ/БДИПЧ о том, что организация не сможет отправить миссию наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии, прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, он понимает указанное решение.



«Честно говоря, я ожидал решения о том, что они не прибудут. Тем более, учитывая то, если вспомнить, что на них свалилось после принятия окончательного заключения и оценки парламентских выборов в Грузии. Представленное ими заключение переехали, растоптали и не только агенты внутри страны, а и те злые силы за рубежом, которые борются против грузинского государства и грузинского народа. Я понимаю эту организацию, то, что они воздерживаются и не хотят, чтобы их опять облили грязью»»,- заявил Каладзе.



Напомним, что по заявлению директора БДИПЧ Марии Телалян, приглашение, которое было получено от Грузии в столь кратчайшие сроки до проведения выборов, делает невозможным эффективное наблюдение со стороны организации. В заявлении ОБСЕ/БДИПЧ также отмечено, что указанное приглашение, когда до выборов остается меньше месяца, не оставляет достаточного времени для надежного и содержательного наблюдения за их ходом.





