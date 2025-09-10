Паата Манджгаладзе «Грузинской мечте»: Главным несчастьем и угрозой являетесь вы сами

Какой посол Германии, какая угроза со стороны Петера Фишера, когда в действительности главным несчастьем и угрозой являетесь вы сами, когда стреляете друг в друга и доводите людей до попытки самоубийства, - указанное заявление сделал один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, 4 октября является необходимым для того, чтобы страна избавилась от «Грузинской мечты».



«Какой посол Германии, какая угроза со стороны Петера Фишера, когда в действительности главным несчастьем и угрозой являетесь вы сами, когда стреляете друг в друга и доводите людей до попытки самоубийства;



Сажаете в тюрьмы детей друг друга, после чего отец вынужден отказаться от собственного ребенка;



На избитых вами девочек, вы говорите: «Она не только не женщина, но и не человек», а душегубов называете «настоящими мужчинами»;



Вы понимаете, где вы? Правда, в какое состояние вас ввел Иванишвили.



Вы уже опасны не только для страны, но и для самих себя.



Поэтому необходимо 4 октября! Для того, чтобы страна избавилась от вас, без кресел и власти вернула вас в условия человеческой жизни», - заявил Манджгаладзе.





