Глава СГБ встретился с Народным защитником
10.09.2025 17:25
Глава Службы государственной безопасности Грузии Мдинарадзе встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани.
Глава СГБ ознакомил омбудсмена с приоритетами деятельности Службы государственной безопасности.
Мамука Мдинарадзе и Леван Иоселиани обсудили вопросы прав человека и безопасности, а также текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации.
Глава Службы государственной безопасности и Народный защитник обсудили важность взаимного сотрудничества и планы на будущее.
