Глава СГБ встретился с Народным защитником

10.09.2025 17:25





Глава Службы государственной безопасности Грузии Мдинарадзе встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани.



Глава СГБ ознакомил омбудсмена с приоритетами деятельности Службы государственной безопасности.



Мамука Мдинарадзе и Леван Иоселиани обсудили вопросы прав человека и безопасности, а также текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации.



Глава Службы государственной безопасности и Народный защитник обсудили важность взаимного сотрудничества и планы на будущее.





