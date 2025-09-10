Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава СГБ встретился с Народным защитником


10.09.2025   17:25


Глава Службы государственной безопасности Грузии Мдинарадзе встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани.

Глава СГБ ознакомил омбудсмена с приоритетами деятельности Службы государственной безопасности.

Мамука Мдинарадзе и Леван Иоселиани обсудили вопросы прав человека и безопасности, а также текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации.

Глава Службы государственной безопасности и Народный защитник обсудили важность взаимного сотрудничества и планы на будущее.


