В США прошли слушания «от партнёра к проблеме: антиамериканский поворот Грузии»

11.09.2025 11:08





В Хельсинской комиссии США прошли слушания под названием «От партнёра к проблеме: антиамериканский поворот Грузии». Один из их участников сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон в очередной раз обвинил правительство Грузии в фальсификации выборов, и смене политического курса в сторону диктатуры:



«Правительство «Грузинской мечты», сфальсифицировавшее выборы, тащит грузинский народ к диктатуре, лишает его суверенитета, обрекает на бедность, предаёт традиционных союзников страны, в том числе Соединённые Штаты и этим подрывает добросовестную поддержку США, которые на протяжении десятилетий вкладывали огромные ресурсы, чтобы помочь Грузии построить свободное, процветающее и демократическое государство.



То, что мы видим сегодня, — это разрушение этого прогресса коррумпированным режимом, лишённым легитимности. «Грузинская мечта» пришла к власти через фальсифицированные выборы. Её правление однопартийное. Она арестовала оппозиционных лидеров, избивала и пытала мирных демонстрантов, подавила независимые СМИ и превратила Грузию в лабораторию авторитарного контроля. И быстро ставит себя в один ряд с Беларусью и Российской Федерацией.



Предательство на этом не останавливается, «Грузинская мечта» решила сблизиться с Коммунистической партией Китая. Она открыла двери китайскому влиянию в экономике и инфраструктуре Грузии. И что очень важно, к сожалению, передала свой черноморский порт Коммунистической партии Китая, заблокировав тем самым американские бизнесы от стратегических торговых маршрутов и связав будущее Грузии с режимом, который открыто готовится к конфронтации с американским народом. Одновременно она тесно сотрудничает с военным преступником Путиным, помогая Москве обходить санкции, перепродавать её нефть, даже когда Россия всё ещё незаконно оккупирует 20% территории Грузии.



Скажем прямо: «Грузинская мечта» не представляет грузинский народ. Раз за разом грузины выходят на массовые демонстрации, требуя демократии, суверенитета и возвращения к миру и процветанию вместе с Западом.



Но сегодня их устремления подавляются небольшой группой олигархов и автократов, которые подотчётны не грузинскому народу, а Коммунистической партии Китая в Пекине и военному преступнику Путину в Москве. А также сотрудничают с диктаторским режимом в Тегеране.



Эти слушания рассматривают, насколько деградировала Грузия при «Грузинской мечте» и что это значит для американской безопасности и интересов. Мы также обсуждаем, какие инструменты есть у США в ответ, в том числе двупартийный MEGOBARI Act, чтобы привлечь «Грузинскую мечту» к ответственности и при этом твёрдо поддержать грузинский народ», — заявил Уилсон.



Выступил на слушаниях и конгрессмен-демократ Стив Коэн, который также призвал к принятию MEGOBARI Act:



«Я не люблю судить людей по внешности, но когда я впервые увидел его [Бидзину Иванишвили], у него были все признаки (тогда я ещё не знал об Илоне Маске), признаки, которые позже я увидел в Маске: богатый, высокомерный, элитарный, с чрезмерным самомнением. И я подумал: это положительный персонаж?..



«Грузинская мечта» превратилась в грузинский кошмар, потому что она не оказалась тем, чем заявляла, что является…



Россия оккупировала часть Грузии и сделает это снова, если получит возможность. Тем более что теперь у неё там есть союзник – господин Иванишвили, так что завоевание изнутри ещё проще.



Жаль, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act, там возникли какие-то проблемы… Но господин [Джо] Уилсон прав: поддержка настолько велика, демократы и республиканцы, обе партии поддерживают законопроект, и это почти невероятно – такая огромная поддержка. И, похоже, там один человек смог его «заблокировать», и удивительно, что это произошло. Почему это случилось — я не понимаю», — заявил Стив Коэн.





