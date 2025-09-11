Кобахидзе: Наша цель - победить на выборах в Тбилиси с большим преимуществом в первом же туре

11.09.2025 12:51





У нас есть конкретная задача, убедительно победить на выборах мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах. Что касается столицы, то наша цель – выиграть эти выборы с большим преимуществом уже в первом туре, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в связи с опубликованными телеканалом «Имеди» результатами исследования общественного мнения, проведённого компанией GORBI.



По словам Кобахидзе, исследования показывают, что на выборах местного самоуправления «достижение цели практически неизбежно».



«Все и так видят, что оппозиция в тяжёлом положении. Настрой в обществе к ним тяжелейший. Конечно, это отражается и в результатах социологических исследований. У нас есть совершенно конкретная задача: 64 из 64. Убедительно победить на выборах мэра и сакребуло во всех 64 муниципалитетах. Что касается столицы, то здесь у нас есть очень конкретная цель. Мы должны выиграть эти выборы с большим преимуществом уже в первом туре. Как видите, согласно исследованиям, мы не только близки к этой цели, но и достижение её практически неизбежно», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, телекомпания «Имеди» опубликовала исследование общественного мнения компании GORBI, который, по их данным, проводился в масштабе страны.



На вопрос о том, какую партию они поддерживают, результаты распределились следующим образом:



65,9% опрошенных поддерживают «Грузинскую мечту».



«Гахария за Грузию» поддерживают 10,7%;



«Лело» — 10,4%;



«Гирчи» — 5,1%;



«Альянс патриотов» — 4,2%;



Все остальные партии набрали в общей сложности 3,7% голосов.



Также, вопрос - какую партию вы поддерживаете? —GORBI задал жителям Тбилиси. В столице ответы распределились следующим образом:



«Грузинская мечта» — 54,6%;



«Лело» — 15,7%;



«Гахария за Грузию» — 14,8%;



«Гирчи» — 8,8%;



«Альянс патриотов» — 3,2%;



остальные партии в сумме — 2,9%.



Кроме того, согласно опросу GORBI, за пост мэра Тбилиси лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.





