|
|
|
Кобахидзе: Наша цель - победить на выборах в Тбилиси с большим преимуществом в первом же туре
11.09.2025 12:51
У нас есть конкретная задача, убедительно победить на выборах мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах. Что касается столицы, то наша цель – выиграть эти выборы с большим преимуществом уже в первом туре, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в связи с опубликованными телеканалом «Имеди» результатами исследования общественного мнения, проведённого компанией GORBI.
По словам Кобахидзе, исследования показывают, что на выборах местного самоуправления «достижение цели практически неизбежно».
«Все и так видят, что оппозиция в тяжёлом положении. Настрой в обществе к ним тяжелейший. Конечно, это отражается и в результатах социологических исследований. У нас есть совершенно конкретная задача: 64 из 64. Убедительно победить на выборах мэра и сакребуло во всех 64 муниципалитетах. Что касается столицы, то здесь у нас есть очень конкретная цель. Мы должны выиграть эти выборы с большим преимуществом уже в первом туре. Как видите, согласно исследованиям, мы не только близки к этой цели, но и достижение её практически неизбежно», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Для справки, телекомпания «Имеди» опубликовала исследование общественного мнения компании GORBI, который, по их данным, проводился в масштабе страны.
На вопрос о том, какую партию они поддерживают, результаты распределились следующим образом:
65,9% опрошенных поддерживают «Грузинскую мечту».
«Гахария за Грузию» поддерживают 10,7%;
«Лело» — 10,4%;
«Гирчи» — 5,1%;
«Альянс патриотов» — 4,2%;
Все остальные партии набрали в общей сложности 3,7% голосов.
Также, вопрос - какую партию вы поддерживаете? —GORBI задал жителям Тбилиси. В столице ответы распределились следующим образом:
«Грузинская мечта» — 54,6%;
«Лело» — 15,7%;
«Гахария за Грузию» — 14,8%;
«Гирчи» — 8,8%;
«Альянс патриотов» — 3,2%;
остальные партии в сумме — 2,9%.
Кроме того, согласно опросу GORBI, за пост мэра Тбилиси лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна